Premier League: Last-Minute-Wahnsinn! Youngster erlöst Liverpool ganz spät

Nach dem 9:0-Rekordsieg über Bournemouth am vergangenen Spieltag fuhr die Klopp-Elf am Mittwochabend zum zweiten Mal in dieser Saison einen Dreier ein. Zuvor blieb Liverpool dreimal sieglos und verlor so früh den Anschluss an Titelfavorit Manchester City.