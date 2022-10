Schwerer Schicksalsschlag bei Eintracht-Gegner Tottenham Hotspur - legendärer Fitness-Coach tot

„Wir sind am Boden zerstört, mitteilen zu müssen, dass Gian Piero Ventrone von uns gegangen ist“, ließ der Klub in einer offiziellen Mitteilung wissen. Der Co-Trainer von Antonio Conte habe an einer Leukämie-Erkrankung gelitten, schreiben englischen Medien. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)