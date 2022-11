Haaland-Wahnsinn geht weiter! Stürmer rettet City bei Comeback spät den Sieg

Fulham fand auch in der zweiten Halbzeit offensiv so gut wie gar nicht statt. Defensiv blieb der Aufsteiger jedoch konzentriert und ließ wenig zu. In der Nachspielzeit begingen die Gäste dennoch den entscheidenden Lapsus: Antonee Robinson ging gegen De Bruyne zu ungestüm zu Werke und verursachte einen Elfmeter.