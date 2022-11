Premier League: Steigt David Beckham bei Manchester United ein? Möglicher Käufer nach Glazer-Verkauf

Bei den Fans blieb Beckham in guter Erinnerung. Als Teil eines Investitionskonsortiums könnte er nun für die Veränderungen bei United sorgen, die er im Mai in einem Interview mit Sky Sports forderte. „Es gibt nicht viele Teams, die das durchgemacht haben, was sie in den letzten Jahren durchgemacht haben und immer noch ihr Stadion füllen. Es wird Veränderungen geben“, sagte der 47-Jährige.