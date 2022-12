Warum sich Klopp freuen darf! So könnte Cody Gakpo beim FC Liverpool reinpassen

Auch kann Gakpo als alleinige Zehn ins Spiel gehen – oder als klassischer Flügelstürmer, der für Gefahr über die Außenbahn sorgt. Bei PSV Eindhoven bekleidete Gakpo so ziemlich jede Position in der Offensive, immer so, wie er gerade gebraucht wird mit seinen 1,89 Metern und der robusten Figur.