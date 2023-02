Manchester United: Alles nur ein gigantischer Milliardenbluff?

Ein Bericht von The Athletic stellt nun in Frage, ob eine Übernahme durch den englischen Milliardär Jim Ratcliffe, den saudischen Banker Jassim Bin Hamad Al Thani oder einen bisher noch nicht bekannten Mitbewerber überhaupt realistisch ist. (Alle News zur Premier League)

Das Problem in der Glazer-Familie

Denn die aktuellen Mehrheitsbesitzer, die US-amerikanische Glazer-Familie, soll sich in der Angelegenheit nicht einig sein. Joel und Avram Glazer zögern dem Bericht zu Folge, wollen offenbar nicht verkaufen. Die vier weiteren Geschwister, Kevin, Bryan, Edward und Darcie wollen dagegen ihre Anteile loswerden. Unter anderem, weil ihre Familie bei den United-Fans alles andere als beliebt ist. ( Hoeneß bangt wegen United-Verkauf )

Avram, der auch eine emotionale Bindung zum Klub haben soll, und Joel können die Anteile ihrer Geschwister (insgesamt halten die Glazers 69 Prozent an ManUnited) aber nicht übernehmen, weil ihnen dazu die Mittel fehlen.

Der Athletic mutmaßt in seinem Artikel nun, dass mit der Prüfung eines möglichen Verkaufs ein Bieter-Wettstreit generiert werden könnte, der den Wert des Vereins an der Börse steigen lässt. Was Avram und Joel Glazer dann hätten nutzen können, um neue Geldgeber anzuziehen, mit deren Mitteln man den vier andersdenkenden Geschwistern ihre Anteile abkaufen könnte.