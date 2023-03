Premier League: Erik ten Hag rechnet mit United-Stars ab

„Man hat gesehen, wie elf Einzelne ihren Kopf verloren haben. Das ist unprofessionell. Das ist nicht Manchester United“, sagte der Trainer der Red Devils nach dem 0:7 an der Anfield Road . (Premier-League-Spielplan)

Zur Halbzeit hatten die Gäste erst mit 0:1 hinten gelegen, ehe da das Drama im zweiten Durchgang seinen Lauf nahm. „Man kann ein Spiel verlieren, aber nicht so, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben“, schimpfte ten Hag. „Man kann Rückschläge kassieren, aber was nicht passieren darf, ist, dass man nicht zusammenhält. Man muss seinen Job machen.“