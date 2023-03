Premier League: Jetzt schon Ärger vor Liverpool-Gastspiel bei Manchester City

Der FC Liverpool hat die Reduzierung des Kontingents bereits in einem Statement bestätigt, will jedoch dagegen vorgehen. „LFC war in Kontakt mit der Premier League und Manchester City, um diese Entscheidung anzufechten. Der Verein setzt sich dafür ein, bei den Auswärtsspielen der Premier League so viele Fans wie möglich in den Stadien zu haben“, hieß es in einer Erklärung am Mittwoch.