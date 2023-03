Völlig irres Angebot für Manchester United: Das würde Englands Rekordmeister für immer verändern

Der finnische Geschäftsmann Thomas Zilliacus ist nach eigener Aussage in den Poker um den zum Verkauf stehenden englischen Rekordmeister Manchester United eingestiegen - und setzt dabei auf ein äußerst kurioses Modell.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zilliacus: „Keine Scheichs und Oligarchen mehr“

„Keine Scheichs und Oligarchen mehr in zentralen Rollen im Fußball“, schrieb der Unternehmer am Donnerstag bei Twitter. „Der aktuelle Marktwert des Klubs beträgt knapp 3,9 Milliarden Dollar (3,58 Milliarden Euro; Anm. d. Red. )“, zitierte die BBC Zilliacus, der vorrechnete: „Das heißt, wenn jeder einzelne Fan des Klubs seinen Anteil leisten würde, würde die Gesamtsumme pro Fan weniger als 6 Dollar (5,51 Euro) betragen.“

Die aktuellen Eigner, die amerikanische Familie Glazer, sind bei Teilen der Anhängerschaft alles andere als beliebt. Die immer wieder aufkommenden Protestbekundungen sind sogar einer der Gründe, aus dem die Besitzer einen Verkauf in Erwägung ziehen. Ob aber ein britischer Milliardär oder ein Banker aus Katar bei den Fans besser ankommen würden? Zumindest fraglich.

Was könnte da besser sein, als ein Mann, der den Verein (auch) in die Hände seiner treusten Begleiter geben will? Wie realistisch das Model ist, müsste sich erst zeigen. Fest steht: Es würde Manchester United als Verein und Unternehmen für immer verändern.