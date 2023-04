Dieser Ex-Hoffenheim-Profi verblüfft die Premier League

Er konnte sich als Stürmer nicht an gestandene Premier-League-Verteidiger wie Virgil van Dijk oder John Stones anpassen und spielte beim damaligen Trainer Steve Bruce unter seinen Erwartungen. Die Hoffnungen, die er mit der dicken Ablöse verbunden waren, konnte er nicht erfüllen.

Seine Mitspieler erkannten aber schon in den ersten Trainingseinheiten, welch großes Potenzial in ihm steckte. Teamkollege Sean Longstaff sagte in einer Pressekonferenz, Joelinton sei der beste Spieler im Training. Er würde ihn immer als Erstes auswählen für Trainingsspiele, denn dann sei ein Sieg garantiert.