Erling Haaland: Ist er schon der Beste? Stürmer lässt Uralt-Rekorde wackeln

So beschrieb Erling Haaland seine aktuelle Gefühlslage nach dem Statement-Sieg von Manchester City gegen den FC Arsenal bei Instagram. Der Superstar hatte sich kurz zuvor mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand in die Geschichtsbücher geschrieben.

33 Tore in einer Saison, das gelang vor ihm in England noch keinem Spieler. Zumindest nicht, seit die Premier League in ihrer aktuellen Form existiert. Das ist seit 1995 der Fall. Nur wer noch weiter zurückschaut, findet Bestmarken, die Haaland noch nicht schon vor dem Ende seiner ersten Spielzeit auf der Insel pulverisiert hat.