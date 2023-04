Guardiola 2.0? Ex-City-Star sorgt bei Burnley für Furore - und steigt in die Premier League auf

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Ex-HSV-Akteur formt einen Premier-League-Aufsteiger

Die Rede ist von City-Legende Vincent Kompany, der mit den Rekordjägern des FC Burnley den direkten Wiederaufstieg in die Premier League gepackt hat.

Chelseas Absturz in die Lächerlichkeit

Dass der ehemalige Hamburger im englischen Unterhaus so durchstarten würde, stand bei seinem Amtsantritt als Burnley-Trainer im Sommer 2022 noch in den Sternen.

Drei Jahre Anderlecht: Kompany mit mäßigem Erfolg

„Ich hatte auch mehrere Angebote, für Klubs auf höherem Niveau zu arbeiten, aber dort hätte ich sofort erfolgreich sein müssen“, verriet Kompany seinen Karriere-Plan, sich peu á peu in Trainer-Sphären a la Guardiola hochzuarbeiten.

Ein Hauch von Guardiola weht durch Burnley

„Das Managen des Raums ist das Größte, was ich von Pep gelernt habe“, schwärmt Kompany noch heute von Guardiola. Dennoch: In seiner noch jungen Trainer-Karriere habe der Ex-HSV-Verteidiger schon jetzt seinen eigenen Stil entwickelt.

„Ballbesitz kann einerseits der Spielkontrolle dienen und andererseits dem Herausspielen von Torchancen. Ich bin mehr aufs Toreschießen fokussiert“, sprach Kompany in der SZ über seinen für eine Ex-Abwehrkante ungewöhnlichen Ansatz.

76 Tore! Burnley rekordverdächtig

76 Tore in 39 Spielen sind Rekord in Englands zweithöchster Spielklasse. Trotz der hohen Torquote hat Kompany seinen Schützlingen eine Kompromisslosigkeit in Sachen Abwehrarbeit eingeimpft, weist die Burnley-Verteidigung mit nur 30 Gegentreffern den ligaweiten Bestwert auf.