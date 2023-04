Premier League: Arsenal verspielt fast die Meisterschaft

Saints schenken 2:0- und 3:1-Führung gegen Arsenal her

Von dort flankte der englische Nationalspieler mustergültig in die Mitte, wo Gabriel Martinelli aus der Drehung volley vollendete und auf 1:2 verkürzte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Arsenal auch noch Pech, als Alcaraz nach einer Ecke den Ball in aller höchster Not gerade so auf der Linie klärte.