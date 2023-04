Premier League: Erling Haaland sorgt mit Haaren für Aufsehen - Ilkay Gündogan witzelt

Erling Haaland sorgt weiterhin für Furore.

Im Top-Spiel der Premier League gegen den FC Arsenal führte er sein Team mit zwei Vorlagen und einem Tor in der Schlussphase zum souveränen 4:1-Erfolg. Durch den Sieg haben die Citizens nun die Meisterschaft in England wieder endgültig selber in der Hand.

Einer der Hauptgründe dafür ist der norwegische Superstürmer. In 29 Ligaspielen traf er nun schon 33-mal und legte sieben Treffer auf. In allen 42 Pflichtspielen traf er sogar 49-mal.

Und wenn es mit dem Verwerten der Torchancen einmal nicht klappt, dann findet der Norweger immer wieder neue Wege, um doch noch zu einem persönlichen Erfolgserlebnis zu kommen.

Gegen Arsenal vergab der Torjäger eine Vielzahl von Tormöglichkeiten. Doch dann öffnete er in der Schlussphase seinen Zopf und spielte erstmals in dieser Saison mit seiner wehenden, blonden Vikinger-Mähne.

Neue Frisur, neues Glück: Mit offenen Haaren nutzte er in der Schlussphase gleich seine erste Chance und traf.

Gündogan witzelt über Haalands Haare

Bei seinen Mitspielern kommen Haalands Höchstleistungen natürlich super an, dessen wehende Mähne dagegen eher durchschnittlich.

„Das Tor war definitiv besser als die Frisur. Ich war überrascht, als er seinen Zopf geöffnet hat und mit einer solchen Mähne rumgelaufen ist. Gott sei Dank nicht allzu lange, aber ich habe mich trotzdem extrem für ihn über das Tor gefreut“, erklärte Nationalspieler ein schmunzelnder Ilkay Gündogan bei Sky.

Normal trägt Haaland die Haar auf dem Platz immer in einem Zopf. Umso erstaunter waren Gündogan und seine Kollegen, als der Norweger die Haare plötzlich offen trug.

„Meistens kannte ich das nur von ihm nach dem Spiel. Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, ihn in den letzten zwei, drei Minuten mit so einer Mähne rumlaufen zu sehen. Ein, zwei Lacher habe ich von der Bank herausgehört. Aber wenn es denn so gut funktioniert, wie beim Tor, dann gerne öfters.“