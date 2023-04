Premier League: Liverpool gewinnt irre Partie gegen Tottenham - spektakulärer Protest gegen Reds-Besitzer

Damit steht der Vize-Meister der vergangenen Saison bei noch einem Spiel weniger nun zwei Punkte vor den Spurs und könnte somit trotz einer verkorksten Saison zumindest noch den Einzug in die Europa League erreichen.

Rasanter Start des FC Liverpool

Die Reds starteten fulminant in die erste Hälfte. Nach nicht mal zwei Minuten Spielzeit schoss Curtis Jones sein Team aus spitzem Winkel in Front.

Keine 180 Sekunden später erhöhte Luis Diaz per Volley nach schöner Vorarbeit von Cody Gakpo. Mo Salah stellte dann in der 15. Minute per Elfmeter auf 3:0, nachdem Gakpo von Spurs-Verteidiger Cristian Romero von den Beinen geholte wurde.