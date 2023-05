Kauft sich der Chelsea-Boss noch einen Klub? Der nächste Schritt zum Fußball-Imperium

Die Besitzer des FC Chelsea basteln weiter an ihrem Fußball-Imperium.

Nächster Schritt im Milliardenprojekt: Der Einstieg bei einem weiteren Erstligisten. Wie die seriöse englische Tageszeitung The Guardian berichtet, wollen sich die Blues-Eigner um Todd Boehly Anteile an Racing Straßburg sichern.

In der Vergangenheit hatte sich Boehly, der den Klub von Roman Abramowitsch kaufte, bereits über das Multi-Klub-Modell gesprochen: Dieses erlaube es, „den jungen Superstars einen Weg ins Chelsea-Spiel aufzuzeigen, und gleichzeitig echte Spielminuten zu bieten“.

Neu ist die Idee nicht. In England dient Tabellenführer Manchester City (genauer gesagt die City Football Group) als Vorbild, dessen Besitzer an insgesamt zwölf Teams Anteile haben oder sie gar in Gänze besitzen.