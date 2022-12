FC Chelsea: Haaland-Entdecker Christopher Vivell soll Chelsea umkrempeln

Deshalb kam die Freistellung am 7. Oktober 2022 auch so überraschend. Die Sport Bild will erfahren haben, dass Vivell schon zu diesem Zeitpunkt hinter dem Rücken des RB-Klubs mit Chelsea verhandelt haben soll. Demnach habe es bereits am 4. Oktober ein Treffen in London gegeben. Die offizielle Unterschrift von Vivell erfolgte aber erst zwei Monate später.