Harry Kane träumt von einer Karriere als Kicker in der NFL

Harry Kane hat in einem Interview mit Good Morning America sein Interesse an der NFL bekräftigt.

Der Engländer zieht es ernsthaft in Erwägung, nach seiner Fußballkarriere als Kicker in der Liga aktiv zu werden.

„Ich weiß, dass es eine Menge harter Arbeit sein wird. Es wäre viel Übung, viel harte Arbeit. Aber ja, es ist etwas, das ich gerne tun würde. Die NFL ist etwas, das ich jetzt seit etwa 10 Jahren verfolge und liebe, also würde ich es gerne ausprobieren“, sagte Kane über seine Zukunftspläne.

Dem 29-Jährigen stehen zumindest hinsichtlich seines Alters noch alle Türen offen. In der vergangenen Saison gehörten mit Robbie Gould (40), Nick Folk (38) oder Mason Crosby (38) weitaus ältere Spieler zur ersten Wahl der Teams auf der von Kane angestrebten Position.

Super-Bowl-Champions in Deutschland

Zumindest als Zuschauer kann der Torjäger die NFL in der kommenden Saison wieder hautnah erleben. Im Tottenham Stadion wird die Partie zwischen den Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills stattfinden, einer Woche später treffen die Baltimore Ravens dann in London auf die Tennessee Titans.

Für die immer größer werdende Fanbase in Deutschland gibt es ebenso allen Grund zur Freude. In Frankfurt werden in der kommenden Saison zwei Spiele stattfinden, unter anderem kommen die Kansas City Chiefs als amtierender Super-Bowl-Champion nach Hessen.