FC Bayern: Harry Kane bald 30 - na und? Spätzünder wie Robert Lewandowski

Reschke: „180 bis 200 Millionen Euro“ für Kane

Hommage an die 90er! Das ist Liverpools neues Auswärtstrikot

Somit wäre das Kane-Paket etwa halb so teuer wie die Allianz Arena (der Bau kostete 346 Millionen Euro, das Stadium wurde 2014 abbezahlt). Auch Bayerns achtköpfiger Ausschuss Sport grübelt daher noch, ob ein Kauf des 25 Jahre jungen Victor Osimhen sich besser rentieren würde: die Transfergruppe steht nach SPORT1 -Informationen weiterhin im Austausch mit dem Berater des Neapel-Stars.

Kane (bald 30) wie Lewandowski (bald 35)?

Der Kratzer im Lack des Ferrari ist also Kanes Alter: Ist das fair? Das Beispiel des schmerzlich vermissten Robert Lewandowski zeigt: Luxus-Stürmer landen mit den Jahren nicht etwa auf dem Schrotthaufen, sondern werden zu wertvollen Oldtimern.

Lewandowski und Kane eint, dass sie Spätzünder sind. „An Lucas Barrios vorbeizukommen, würde nicht vielen gelingen“, verteidigte Jürgen Klopp einst den 23 Jahre jungen Lewandowski. Der Pole wurde in seiner ersten Bundesliga-Saison als Fehlkauf (4,5 Millionen Euro) und Chancentod (acht Tore in 33 Spielen) verspottet.

Und Kane? Tottenham schickte ihn in jungen Jahren viermal fort, er musste unter anderem für Leyton Orient in Englands dritter Liga ran. Kane, Jahrgang 1993, erzielte sein Debüt-Tor im November 2016 gegen die AS Monaco, als der 17 Jahre junge Kylian Mbappé schon auf der gegnerischen Bank saß.