Kane zum FC Bayern? Reschke äußert sich - und sieht Gefahr für Tuchel-Team

Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern , Michael Reschke, glaubt nicht an einen Wechsel von Tottenham-Star Harry Kane nach München .

Sollte der deutsche Rekordmeister Kane aber tatsächlich nach München locken können, wäre dies laut Reschke ein klares Signal, dass der FC Bayern damit nun auch in der Champions League groß angreifen will. Denn Kanes Anreiz wäre „gewiss nicht die 12. Meisterschaft in Folge“.