Drei Millionen pro Tor! Irre Summe für ManUnited-Flirt

Höjlund : Drei Millionen Euro pro Tor

Trotzdem verfügt der Angreifer über ein großes Talent. Dieses zeigte er besonders in der Nationalmannschaft, in der er sechs Tore in den jüngsten vier Spielen erzielte. Dadurch sind auch andere Top-Klubs wie Paris Saint-Germain auf den Youngster aufmerksam geworden. Doch am Ende machte nun offenbar Manchester United das Rennen.