Haalands kurioser Final-Fluch

Seit Erling Haaland 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte, steigerte der Norweger seinen Wert noch einmal erheblich. Bereits in seiner ersten Saison bei den Citizens schoss er 52 Tore in 53 Spielen und brach mit 36 Premier-League-Toren in 35 Spielen sogar den Rekord von Andy Cole und Alan Shearer, die jeweils 34 Tore erzielten.

Außerdem wurde er mit seinem Klub bereits englischer Meister (22/23), englischer Pokal-Sieger (22/23), Champions-League-Sieger (22/23) und UEFA-Supercup-Sieger (23/24). Den Community Shield gewann er noch nicht, obwohl er schon zweimal die Chance dazu hatte.

Mit seinen herausragenden Leistungen hatte der 23-Jährige großen Anteil an allen Finaleinzügen. In allen Endspielen wirkte Haaland jedoch nicht wie er selbst. In zwei Partien um den Community Shield, im FA-Cup-Finale, im Champions-League-Finale erzielte er kein einziges Tor und konnte auch keines vorbereiten. Es ist wie ein kleiner Fluch.

Auch im Supercup unauffällig

Auch im europäischen Supercup, den City am vergangenen Mittwoch mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla gewann, war Haaland unauffälig. Und das obwohl er zwischen dem erfolglosen Spiel um die Community Shield und den Supercup einen Doppelpack im ersten Saisonspiel der Premier League gegen den FC Burnley erzielte.

Gegen Sevilla stand der Norweger das gesamte Spiel auf dem Feld. Insgesamte hatte er jedoch keinen einzigen Schuss auf oder neben das Tor, verzeichnete lediglich 15 Ballkontakte und sechs erfolgreiche Pässe, gewann nur einen von sechs Zweikämpfen und verlor viermal den Ball.

Erst im Elfmeterschießen verwandelte der Torjäger seinen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0.

Haaland-Fluch beginnt bereits beim BVB

Vor seiner Zeit in Manchester hatte Haaland lediglich drei Finalspiele mit dem BVB gespielt, wovon er nur eins gewann. Im Mai 2021 hatte der 23-Jährige mit einem Doppelpack einen großen Teil zum 4:1-Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig beigetragen.

Den DFL-Supercup 2020 hatte der BVB mit 2:3 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München verloren. Trotzdem hatte Haaland den 1:2-Anschlusstreffer von Julian Brandt vorbereitet und in der 55. Minute das 2:2 geschossen.

Mit dem Spiel um den DFL-Supercup 2021 begann der Fluch des Norwegers. Gegen den FC Bayern stand er volle 90 Minuten auf dem Platz, jedoch zeigte er nicht seine beste Leistung. Ohne Tor und Vorlage des Stürmers verloren die Schwarz-Gelben das Spiel mit 1:3.