Nächster Haaland-Rekord! ManCity-Star bricht unfassbare Bestmarke

In seiner ersten Saison in der Premier League hat der Norweger von Manchester City mit seinem Treffer beim 3:0 gegen West Ham United schon nach 33 Spielen die ewige Tor-Bestmarke gebrochen.

Zuvor war er schon der erfolgreichste Torjäger in der Premier League in ihrer jetzigen Form gewesen. Nach dem 3:0-Erfolg gegen West Ham United tauchte in den sozialen Netzwerken dieses Kabinen-Video von Haaland auf: Darin bedankt sich der Top-Stürmer bei seinen Mitspielern und sagt: „Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber ich bin wirklich glücklich... Ich danke euch so sehr!“