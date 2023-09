"Das war das schwerste Telefonat meines Lebens"

Nach sieben Jahren und zahlreichen Titeln verließ Ilkay Gündogan in diesem Sommer Manchester City und wechselte zum FC Barcelona. Der 32-Jährige nahm dabei nicht nur Abschied von Trainer Pep Guardiola, sondern auch von seinem Nachbar Guardiola, mit dem er auch neben dem Platz bleibende Erinnerungen an seine Zeit in Manchester verbindet.