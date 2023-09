Englands bester Nationalspieler: Er übertrumpft Bellingham und Kane

Der Flügelstürmer vom FC Arsenal gewann im zweiten Jahr in Folge die Fan-Abstimmung zum „Senior Men‘s Player of the Year“ der „Three Lions“ - vor dem von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham sowie vor Bayerns Harry Kane auf Platz drei.

Der junge Saka, der im Oktober 2020 für die Three Lions debütierte, erzielte in den vergangenen zwölf Monaten sieben Tore in zehn Einsätzen für die Nationalmannschaft, darunter drei Tore bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.