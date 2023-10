Verliert Jürgen Klopp sein Standing in England?

Zwar hatte Klopp in vorliegendem Fall gar recht – und somit jeden Grund, seinem Ärger Luft zu machen. Und doch stieß die Art und Weise einigen englischen Fußballexperten übel auf. Dass selbst berechtige Einwände Klopps unterdessen kritisch beäugt werden, zeigt sein verlorenes Standing in England.

„Klopp hört sich an wie ein Mann, der den Bezug zur Realität verloren hat. Was für ein atemberaubendes Anspruchsdenken und ein außerordentlicher Mangel an Perspektive, ein Wiederholungsspiel zu fordern“, schrieb die DailyMail in einem Kommentar, der kaum ein gutes Haar am deutschen Coach ließ.