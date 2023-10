Nach Liverpools VAR-Skandal: Klopp fordert drastische Konsequenzen!

„Es ist ein offensichtlicher Fehler“, betonte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel gegen Union Saint-Gilloise. „Das ist beispiellos, das hat es noch nie gegeben. Ich bin es gewohnt, falsche und schwierige Entscheidungen zu treffen, aber so etwas ist noch nie passiert und deshalb halte ich eine Wiederholung für das Richtige.“

Die Partie am vergangenen Wochenende war mit 2:1 für die Spurs zu Ende gegangen, weil bei Díaz‘ Treffer in der 34. Minute fälschlicherweise auf Abseits entschieden wurde und der VAR trotz eigentlich klarer Bilder bei dieser Entscheidung blieb. In der Folge räumte der Schiedsrichter-Verband PGMOL eine „erhebliche menschliche Fehlentscheidung“ ein.