Liverpool: "Die schwierigste Vorbereitung, die ich je hatte" - Klopp mit emotionalem Geständnis

Am Wochenende wurde bekannt, dass beide Elternteile von Luis Díaz in Kolumbien entführt wurden . Der Kolumbianer verließ daraufhin in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Hotel des Teams und war folgerichtig auch nicht Teil der Mannschaft im Premier League-Duell mit Nottingham Forest, das die Reds mit 3:0 gewannen.

Volle Unterstützung von Liverpool

„Es war die schwierigste Vorbereitung auf ein Spiel, die ich in meinem Leben je hatte“, erklärte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach dem Sieg in der Premier League. „Ich will das Spiel nicht größer machen als es ist, aber wir wollten Lucho (Luis Díaz Anm. d. Red.) mit dem Kampf, den wir hingelegt haben, helfen“, betonte Klopp, der sich ebenfalls eingestand, dass dies das Einzige sei, was man aktuell tun könne.