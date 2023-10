Netflix-Doku "Beckham": Das geschah im Kabinenstreit mit Sir Alex Ferguson wirklich

Denn dort machte ein Skandal weltweit die Runde: Der damalige United-Trainer Sir Alex Ferguson hatte aus Wut einen Fußballschuh durch die Umkleidekabine geschossen und Beckham über dem Auge getroffen. Der Engländer trug eine blutende Wunde davon - und das Medienecho war riesig. Die britische Boulevardzeitung The Sun etwa titelte in riesigen Lettern „Fergie Decks Becks“ (sinngemäß „Ferguson verziert Beckham“).

Die Hintergründe des Kabinenstreits blieben lange unbekannt, doch nun lieferte der damalige Mittelfeldstar eine Erklärung, warum es zu Fergusons Ausraster kam. Er habe zu dem Ex-United-Trainer gesagt, dieser solle sich „verpissen“, verriet Beckham in der am Mittwoch neu erschienenen Netflix -Dokumentation „Beckham“ .

Beckham in Netflix-Doku: „Ich habe das F-Wort zu oft gesagt“

In der Miniserie erklärt der heute 48-Jährige, Ferguson sei nach dem 0:2 in der fünften Runde des FA Cups gegen Arsenal wütend gewesen. Die Hoffnungen auf das Double oder gar Triple waren mit der Niederlage zunichtegemacht.

Als das Team in die Kabine gegangen sei, habe Beckham die Wut an Fergusons Gesicht ablesen können. „Und wenn man das Gesicht des Chefs so sieht, möchte man nicht in seine Nähe kommen. Es ist ein Gesicht, das niemand machen kann, glauben Sie mir“, erzählte Beckham.