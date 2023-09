„Will diese Leute immer noch umbringen“ - David Beckham & Victoria rechnen in Netflix-Doku ab

Er ist eine Fußball-Ikone in England, zählt zu den einflussreichsten wie prominentesten Sportler-Persönlichkeiten, ist Werbefigur, erfolgreicher PR-Manager in eigener Sache und obendrein führender Kopf einer Eigentümergruppe von MLS-Klub Inter Miami , bei dem nun Weltstars wie Lionel Messi und Sergio Busquets kicken.

Dass hinter David Beckham indes auch schwere Zeiten liegen , hat nun auch seine Ehefrau Victoria in einer vierteiligen Netflix -Dokumentation eingeräumt.

Angesprochen auf Beckhams Rote Karte als 23 Jahre junger Mittelfeldmann beim WM-Aus 1998 in der Viertelfinal-Partie gegen Argentinien (3:4 nach Elfmeterschießen) erklärte die frühere Popsängerin, dass sie „immer noch diese Leute umbringen möchte“, die ihren Mann danach schikaniert haben.

Die Flut von Beschimpfungen, nachdem die Three Lions in Unterzahl aus dem Turnier geflogen waren, setzte Victoria Beckham und ihrem Mann (“Was ich durchgemacht habe, war so extrem. Das ganze Land hat mich gehasst“) lange zu: „Ich meine, der absolute Hass, das öffentliche Mobbing, das war ein ganz anderes Niveau“, erinnerte sich das ehemalige Spice Girl.