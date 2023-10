Premier League: Haftbefehl gegen Ex-Liverpool-Star!

Streit um gestohlenen Hund von Sturridge

Auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte Killa Fame vor vier Jahren unter dem Benutznamen Tell @DanielSturridge To Pay up! Beweisbilder. Mit seinem Username forderte der Rapper den Ex-Profifußballer auf, sein Versprechen einzulösen. In seinem Post hieß es „@DanielSturridge, ist das Lucci?“