"Absoluter Blödsinn": Manchester-United-Ikone Keane pestet gegen Trainer Erik ten Hag

Der 52-Jährige störte sich vor allem an einer Szene in der 56. Minute, als Marcus Rashford einen Strafstoß zum 2:0 verwandelte. Denn eigentlich ist Bruno Fernandes der übliche Elfmeterschütze bei United, doch er überließ seinem Teamkollegen den Ball, weil dieser in der Saison noch nicht viele Tore erzielt hatte.

Trainer Erik ten Hag lobte Fernandes im Anschluss für diese Entscheidung, was bei Keane gar nicht gut ankam. „Er gibt Bruno ein Sahnebonbon, weil er den Ball für den Elfmeter weitergegeben hat - absoluter Blödsinn, absoluter Blödsinn, so etwas zu sagen“, polterte der Ex-Profi bei Sky Sports.

Kane: Früher hätte man sich bei Platz sechs geschämt

„Manchester United muss sich mit den besten Mannschaften messen. Dazu gehören Liverpool, Manchester City und Arsenal“, stellte Keane klar und blickte in die Zukunft: „Nächste Woche geht es nach Newcastle - wir werden sehen, was Manchester United vorhat. Das ist es, was sie tun sollten, in den großen Spielen aufdrehen.“