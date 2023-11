"Das Versagen ist absolut unglaublich" - United-Ikone zerreißt Starspieler und kritisiert Manchester

Der Franzose kommt in dieser Saison in 13 Pflichtspiel-Einsätzen auf lediglich ein Tor. United-Legende Gary Neville ist das viel zu wenig. Bereits vor dem Newcastle-Spiel sprach er sich dafür aus, dass Martial nicht spielen sollte.

Neville: „Das Versagen ist absolut unglaublich“

Neville: „Habe ein bisschen Mitleid“ für Hojlund

Mit seiner harten Kritik an Martial traf der frühere United-Verteidiger offenbar auch bei den Fans einen Nerv. Viele von ihnen sprangen Neville in den sozialen Medien bei. „89 Tore sind erbärmlich“, schrieb ein User.

Martial war 2015 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet worden. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wirkte der Spieler bei seinem Klub nicht immer glücklich. Im vergangenen Herbst war er in eine Trainingsstreiterei verwickelt, nach einer Schmoll-Aktion im Mai, in der Martial nach einer Auswechslung mit seinem Trainer aneinandergeriet und in die Kabine eilte, glaubten viele bereits an einen Abschied des Franzosen.