Mit zwei Ex-Leverkusenern! Winkt diesem PL-Team die Champions League?

In der Saison 2018/19 noch in der zweiten Liga aktiv, fand der Traditionsklub wieder in die Erfolgsspur: Aufstieg in die Premier League, Klassenerhalt, Mittelfeldplatz, bevor Steven Gerrard als Trainer übernahm. Doch wer dachte, unter der englischen Fußball-Ikone würde der Durchmarsch so fortschreiten, der irrte. Nur Platz 14 blieb am Ende der vorvergangenen Saison auf dem Tableau stehen – bis Unai Emery kam.