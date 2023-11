Premier-League-Star Thiago Silva schießt im Interview gegen seinen Ex-Klub PSG

Thiago Silva spielte von 2012 bis 2020 bei PSG . Im Interview mit dem Guardian übt er nun Kritik an seinem Ex-Klub aus und erklärt, warum PSG die falsche Herangehensweise habe.

Silva über PSG: „Geld alleine reicht nicht!“

„Nichts passiert über Nacht. Nur weil man Geld hat, wird man nicht alles erreichen. So funktioniert Fußball nicht. Wenn man keinen klaren Plan hat, wird es nicht funktionieren“ sagte Silva.

Silva gewann die Champions-League nach PSG-Abgang

Übrigens gewann der 39-Jährige, dessen Vertrag in London noch bis 2024 läuft, im ersten Jahr nach seinem Wechsel die Champions-League mit Chelsea.

In der aktuellen Saison stand er in allen Premier-League-Spielen in der Startelf.