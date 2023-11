Weiterer Punktabzug droht! Kommt es für Everton noch schlimmer?

Es war der große Paukenschlag am Freitag: Dem FC Everton wurden in der englischen Premier League mit sofortiger Wirkung zehn Punkte abgezogen. Grund für die Rekordstrafe war ein Verstoß gegen die Finanzregeln. Die „Toffees“ gaben daraufhin eine Erklärung ab, in der sie sich „schockiert und enttäuscht über das Urteil“ zeigten und ankündigten, in Berufung zu gehen.