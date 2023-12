Champions League: Gibt Bayern ten Hag den Rest?

Am Dienstagabend könnte der nächste Tiefschlag folgen, wenn der FC Bayern im Old Trafford gastiert ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ). Nur mit einem Sieg gegen den deutschen Rekordmeister und einem gleichzeitigen Remis zwischen Kopenhagen und Galatasaray würde United noch das Champions-League-Achtelfinale erreichen.

Infolgedessen häufte sich in den letzten Wochen auch die Kritik an Cheftrainer Erik ten Hag. Viele Vereinslegende, wie Paul Scholes oder Roy Keane, meldeten sich öffentlich zu Wort und bemängelten die Arbeit des Niederländers.

„Ich hoffe, dass Erik ten Hag in dieser Saison irgendwie das Ruder herumreißen kann und er das, was im Moment passiert, verbessern kann, sonst wird er in Schwierigkeiten geraten, wie es unvermeidlich ist“, schreibt Gary Neville in seiner Kolumne für Sky.