Liverpool: Schock-Diagnose für Jürgen Klopp! Kreuzbandriss bei Reds-Star Joel Matip

„Es ist ein gerissenes Kreuzband“, berichtete Klopp beim 2:0-Sieg seiner Reds gegen Premier-League-Schlusslicht Sheffield United am Dienstag. „Das habe ich leider von der ersten Sekunde an erwartet. Alles sah danach aus.“

Verletzung: War das Matips letztes Spiel für den FC Liverpool?

Dabei war Matip in letzter Zeit gut in Form und gehörte neben Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté zum Stammpersonal in der Innenverteidigung. In der laufenden Premier-League-Spielzeit stand der Nationalspieler Kameruns neunmal in der Startelf.