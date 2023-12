Nur Remis für Klopp gegen United - Wie geht es weiter für United-Coach ten Hag?

Trotz drückender Überlegenheit der Reds blieb es im Northwest Derby torlos - obwohl 34:6 Torschüsse, 12:0 Ecken und 69 Prozent Ballbesitz für Klopps Team zu Buche standen. Nach der Eröffnung des neuen Oberrangs sorgten 57.000 Zuschauer für die größte Kulisse an der Anfield Road seit 50 Jahren.

Wirbel gab es vor allem um eine Szene kurz vor Schluss. United-Verteidiger Luke Shaw sprang der Ball nach einer Flanke klar zu erkennen an die Hand. Doch Referee Michael Oliver ließ weiterlaufen und auch der VAR revidierte die Entscheidung nicht.

„Die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, war fast perfekt. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, war immer ein Mitspieler zur Stelle, um ihn auszugleichen. Ich denke, das ist der große Gewinn von heute, das müssen wir beibehalten und in jedem Spiel umsetzen“, sagte United-Trainer Erik ten Hag bei Sky .

Liverpools Trainer Jürgen Klopp im Gespräch mit MOTD: „Das Wichtigste, was mir nicht gefällt, ist das Ergebnis, wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir gegen Manchester United so dominiert haben wie heute. Nicht einmal das 7:0 war so dominant. Es war etwas Besonderes, die Atmosphäre war etwas Besonderes.“