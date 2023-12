Premier League: Handspiel-Wirbel! Arsenal hält Liverpool auf Distanz

Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal gehen als Tabellenführer in die Weihnachtspause der englischen Premier League .

Die Gunners erkämpften sich im Topspiel beim Verfolger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ein wertvolles 1:1 (1:1). Die Reds liegen weiter einen Punkt zurück, weil Trent Alexander-Arnold bei einem Konter in der Schlussphase trotz einer Fünf-gegen-zwei-Überzahl nur die Latte traf (72.) - und Liverpool ein möglicher Handelfmeter nicht zugesprochen wurde.

Das Gipfeltreffen begann mit einer kalten Dusche für Klopp: Der Brasilianer Gabriel (4.) brachte Arsenal schnell per Kopf in Führung. Danach entwickelte sich eine wilde Partie.

Ödegaard-Handspiel: VAR schaltet sich nicht ein

In der 20. Minute wurde Liverpool nach einem klar erkennbaren Handspiel von Martin Ödegaard im Strafraum ein Elfmeter verwehrt. An der Seitenlinie protestierten die Reds um Trainer Klopp vergebens.

Wenig später gelang Mo Salah (29.) aus der Distanz der Ausgleich. Der Ägypter steht mit 151 Toren in der Rangliste der besten Premier-League-Schützen nun alleine auf Rang zehn, Spitzenreiter ist Alan Shearer (260).

Liverpool-Profi räumt Klopp ab

Auch nach dem Ausgleich hielt das Spitzenspiel, was es versprach. Spektakulär wurde es nach einem Zweikampf zwischen Bukayo Saka und Konstantinos Tsimikas an der Außenlinie. Tsimikas ging zu Boden, räumte dabei Klopp ab - und musste mit Schmerzen an der Schulter ausgewechselt werden.