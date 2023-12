Premier League: Haaland droht Sperre nach Ausraster gegen Tottenham

So einen Ausraster von Erling Haaland gab es vorher wohl noch nie! Der Star-Stürmer von Manchester City verlor beim 3:3 gegen Tottenham im Topspiel der Premier League die Fassung - und könnte nun dafür bestraft werden.

Neben dem späten Ausgleichstreffer von Spurs-Star Dejan Kulusevski, sorgte auch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit für Aufregung beim Angreifer und seinen Teamkollegen.

Der Unparteiische Simon Hooper pfiff einen Vorteil der Citizens in der 95. Minute ab - und unterband zur hellen Aufregung aller Beteiligten aus Manchester die Chance auf den späten Siegtreffer. Jack Grealish war nach einem Foul an Erling Haaland auf den Weg geschickt worden - doch die Bemühungen wurden jäh beendet.

Haaland droht Ärger mit der FA

Haaland ging daraufhin den Unparteiischen energisch an, schrie ihm ins Gesicht und gestikulierte wild. Hinterher schrieb der Norweger zudem bei X zu der Szene nur „Wtf“ (What the f***).