Premier League: ManUnited mit historisch schlechtem Jahr

So bedeutete das 1:2 in Nottingham die neunte Pleite in der laufenden Premier-League-Saison . Das sind die meisten Niederlagen nach 20 Ligapartien seit der Spielzeit 1989/90.

Zum Vergleich: In der Vorsaison hatte ManUnited neun Pleiten in der gesamten Saison kassiert.

Wettbewerbsübergreifend verlor die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag im laufenden Jahr 21 von 67 Pflichtspielen - der viertschlechteste Jahreswert der Vereinsgeschichte. Nur 1930 (28), 1972 (25) und 1921 (24) setzte es mehr Niederlagen als in diesem Jahr - alles mehr als 50 Jahre her!

United in der Champions League ausgeschieden

In der Champions League schieden die Red Devils in einer Gruppe mit dem FC Bayern als Letzter aus.

Die nächste Partie steht am 8. Januar im FA Cup an. Dort tritt United in der 3. Runde beim Drittligisten Wigan Athletic an. Sechs Tage später kommt es in der Liga zum Duell mit Tottenham Hotspur.