FC Liverpool: Klopp erfüllt besonderen Wunsch

„Er ist absolut willkommen“

„Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er absolut willkommen ist, hierher zu kommen, und er kann auf meinem Platz in meinem Büro sitzen und einen Tag lang meine Arbeit machen, wenn er will. Das ist kein Problem. An der Seitenlinie zu stehen, könnte ein bisschen schwieriger sein“, sagte Klopp.