Manchester City :Trainer Pep Guardiola über den FC Bayern

Als Trainer hat Pep Guadiola alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Erst in der vergangenen Saison krönte der Spanier seine Ära bei Manchester City und fuhr gleich fünf Titel ein.

Neben der Meisterschaft in der Premier League , dem englischen Pokal, dem Supercup und der Champions League setzte der Erfolgscoach mit dem Gewinn des Weltpokals der überragenden Saison die Krone auf.

Größte Herausforderung für Pep Guardiola

Doch auch für den 53-Jährigen lief in seiner Karriere nicht alles rund. Seine größte Herausforderung als Trainer fand Guardiola ausgerechnet beim FC Bayern vor, wie er bei DAZN verriet.

Guardiola kam 2013 zu den Bayern und trat die Nachfolge von Heynckes an Drei Jahre blieb der Trainer von Manchester City beim deutschen Rekordmeister, an die ganz großen Erfolge seines Vorgängers konnte er aber nicht anknüpfen. Der anvisierte Gewinn der Champions League blieb dem Spanier verwehrt.

Seit acht Jahren bei ManCity

So wechselte Guardiola 2016 in die Premier League zu Manchester City. Aber auch hier sollte es bis zur Saison 2022/23 dauern, bis die „Citizens“ die Königsklasse erstmals gewannen.

„Das Triple ist die Krönung von allem, aber es wäre nicht möglich gewesen ohne all die vorherigen Enttäuschungen. Wenn ich in meiner achten Saison hier bin, dann deshalb, weil man mir auch in den schlechten Momenten vertraut hat“, erklärte Guardiola, der noch immer von seiner Zeit beim FC Barcelona schwärmt.