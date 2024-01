Premier League: Droht Liverpool nach Klopp der nächste Schock? Van Dijk lässt Zukunft offen

Erfüllt Virgil van Dijk seinen bis 2025 laufenden Vertrag, verlängert er ihn noch einmal oder sucht er in diesem Sommer gar eine neue Herausforderung? Wie der Niederländer in einem Interview mit Times Sport offenbarte, ist er mit sich und seinen Zukunftsplänen noch nicht im Klaren.

„Das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht“, antwortete der Innenverteidiger auf die Frage, ob er auch in der kommenden Ära nach Jürgen Klopp Spieler des FC Liverpool sein wird.

Van Dijk: „Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird“

„Es gibt so viele Dinge, die sich ändern werden, wenn nicht nur der Manager, sondern der gesamte Stab ausgetauscht wird. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird, aber wenn das bekannt gegeben wird, werden wir unsere Situation sehen. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es wird das Ende von Klopps Ära sein, und ich bin immer noch ein Teil davon.“

Klopp hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, seinen Cheftrainer-Posten beim FC Liverpool zum Saisonende niederlegen zu wollen. Mit den Reds führen Klopp und van Dijk die Tabelle der Premier League an. „Wir haben noch viele Ziele, die wir in dieser Saison erreichen wollen.“ Van Dijk wolle die Saison mit einem Titel beenden, um „gemeinsam mit dem Boss zu feiern.“