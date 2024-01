So wurde Klopp von den Liverpool-Fans empfangen

Für Jürgen Klopp findet am Sonntagnachmittag das erste Heimspiel nach der Verkündung statt, dass er den FC Liverpool am Saisonende verlassen wird . Vor der Partie im FA Cup gegen Norwich City (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) empfingen die Liverpool-Fans ihren Trainer herzlich an der Anfield Road.

Liverpool-Fans jubeln Klopp zu

Auch vor dem Stadion war überall sein Name zu lesen sowie sein Gesicht zu sehen. So wurden „Klopp Dogs“ an einem Essensstand verkauft. „I‘m in Love with him and I feel fine“, war auf einem Plakat zu lesen Zudem wurden Fanschals mit seinem Gesicht sowie mit T-Shirts mit den Worten „Thanks, Boss“ verkauft.