Reaktionen auf Klopp-Aus! „Jetzt kann er den DFB umkrempeln!" Das meinen Fans im Netz

Es ist ein Schock für viele Fußballfans!

Jürgen Klopp hört am Ende der Saison als Trainer des FC Liverpool auf. Er „liebe einfach alles“ an den Red Devils, bekundete der Star-Trainer in einem an die Anhänger gerichteten Statement. Allerdings gestand Klopp auch, dass er einfach keine Energie mehr habe, den Herzblut-Job an der Anfield Road wieder und wieder auszuüben.

Nicht zuletzt im Netz entbrennen kontroverse Debatten über die Entscheidung des 56-Jährigen.

Dabei wird neben der vorwiegenden Anerkennung für Klopp, der nach seinem Amtsantritt in Liverpool 2015 eine Erfolgsgeschichte einleitete mit dem Sieg in der Champions League 2019 und einer Meisterschaft in der Premier League (2020), auch über dessen mögliche Zukunft als Trainer spekuliert.

SPORT1 fasst ausgewählte User-Stimmen zusammen.

marojun: „NEEEEEIIIIIIIN, das darf doch wohl nicht wahr sein.“

oculus_chris: „Weh-Teh-Eff?????? Was geht denn da ab???

korten.lars: „Jetzt kann er den DFB umkrempeln, endlich! Und in zwei Jahren Weltmeister werden. Vollendete Karriere, mehr geht nicht. Bloß nicht zu Bayern.“

hsg_niklas: „Nationaltrainer wäre das Dümmste, was er jetzt machen könnte. Dann kann er aktuell nur verlieren.“

Ein Burnout beim DFB?

moeller.bjoern25: „Der DFB ruft nach Erneuerung. Wenn er tatsächlich Trainer der DFB-Elf werden würde, dann wären die nächsten 10 Jahre das Spannendste im Fußball, was man sich vorstellen könnte. Trotzdem glaube ich nicht daran, er wird 1 Jahre Pause machen und muss Liverpool im Kopf abschüttelten, denn das, was er dort geleistet hat, ist einfach gigantisch, und da glaube ich nicht an einen kurzfristigen Neuanfang bei einem Top-Club.“

rolandadam65: „Der FC Bayern freut sich schon.“

wen.marx: „Jetzt hat Tuchel noch ein Problem mehr.“

felipe130896: „Ach Leute, wieso wollt ihr denn alle, dass Klopp erstmal Burnout beim DFB bekommt? Lasst ihn seinen Weg gehen.“

„Irgendwann brauch man da mal eine Pause“

jan.s6776: „Gute Besserung Kloppo!“

benvanhen_: „Mach erstmal eine Pause, Jürgen.

tobi0492: „Hoffe, er krönt seinen Abschied mit einem weiteren Meistertitel.“

torstenrupprecht: „Hat ja viel erreicht bei Liverpool… Irgendwann brauch man da mal eine Pause.“

marian.yoon: „Der beste deutsche Trainer nach Beckenbauer und Werner Lorant.“