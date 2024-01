Unfassbar! Peinlichste Derby-Schmach der Geschichte in England?

Das Derby zwischen dem AFC Sunderland und Newcastle United ist eines der heißesten Europas. Die Rivalität der beiden Nachbarstädte hat ihren Ursprung nicht im Fußball - sondern in einem englischen Bürgerkrieg, der vor 381 (!) Jahren ausgebrochen ist.

Newcastle kämpfte auf Seiten von König Charles I., Sunderland schloss sich schottischen Rebellen an, die Feindschaft der nur rund 20 Kilometer voneinander entfernten Städte war besiegelt.

Jahrhunderte später geht es nicht mehr um Leben oder Tod, aber das Duell auf dem Rasen ist bis heute von tiefer Abneigung für das Team aus der jeweils anderen Stadt geprägt. Und das macht die Vorfälle vor dem anstehenden Duell im FA-Cup am Samstag ( 13.45 Uhr ) so bizarr.

„Ich kann es nicht glauben. Es ist peinlich“

Was passiert ist? Gastgeber Sunderland ließ in seinen Businessbereichen im Stadion die rot-weißen Vereinsfarben entfernen. Mehr noch: Sie wurden durch das Schwarz-weiß von Erzrivale Newcastle ersetzt! Grund: Rund 700 der insgesamt 6000 erwarteten Newcastle-Fans zahlten im Vorfeld die exorbitante Summe von fast 700 Euro pro Kopf, um das Spiel in eben jenem Businessbereich zu verfolgen.