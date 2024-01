Wirbelt Englands Skandalprofi den Transfermarkt durcheinander?

Nach acht Monaten Sperre : FC Brentfords Star-Stürmer Ivan Toney darf zurück auf den Fußballplatz und am Samstag in der Premier League gegen Nottingham Forest auflaufen. Es könnte allerdings einer der letzten Auftritte des Engländers im Trikot der „Bees“ sein.

Ende 2022 wurde Toney in 262 Fällen, die sich zwischen 2017 und 2021 ereigneten, angeklagt. Zu dieser Zeit spielte der 27-Jährige noch bei unterklassigen Klubs in England. Grund für die Anklage waren Verstöße gegen die Wettregeln des Verbandes FA , die Spielern verbietet, auf Fußballspiele zu wetten. Unabhängig davon, ob der Spieler selbst an der Partie beteiligt ist oder nicht.

Es folgte eine achtmonatige Sperre. Mehr als bitter für den Brentford-Star, der in der abgelaufenen Saison gerade so richtig ins Rollen kam.

Mit 20 Toren aus 33 Spielen schoss der in Northampton geborene Stürmer den sonst so abstiegsbedrohten FC Brentford in das gesicherte Mittelfeld. Damit war er hinter Erling Haaland (36) und Harry Kane (30) der drittbeste Torschütze der Liga. Trotz der Vorwürfe nominierte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den Angreifer und ermöglichte ihm im März letzten Jahres beim 2:0-Sieg gegen die Ukraine das Debüt bei den Three Lions.