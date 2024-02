Jürgen Klopp huldigt möglichem Nachfolger: Bester Trainer der nächsten Generation

Klopp betonte dabei ausdrücklich, dass sein Loblied nichts damit zu tun habe, dass er seinen Posten im Sommer räumen wird . Die englischen Medien werteten die Aussagen dennoch als unübersehbaren Fingerzeig an die Liverpool-Bosse. Leverkusen-Trainer Alonso wird seit Wochen mit dem LFC in Verbindung gebracht.

„Herausragend, außergewöhnlich“: Klopp adelt Alonso

Klopp sieht in Alonso nicht weniger als den Vorreiter der nächsten Trainer-Generation: „Wenn Sie mich vor acht Wochen nach Xabi Alonso gefragt hätten, hätte ich gesagt: ‚Oh mein Gott‘. Die Dinosaurier, wenn Sie so wollen - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, vielleicht ich - wir werden es (den Trainer-Job, Anm.) die nächsten 20 Jahre nicht tun. Ok, vielleicht wird es Mourinho tun. Die nächste Generation ist bereits da, und ich würde sagen, dass Xabi in dieser Abteilung herausragend ist.“